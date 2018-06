Rechaza Gobierno política de cero tolerancia: Rivera

La de Estados Unidos hacia niños migrantes

Mónica Miranda

El Gobierno de Sonora rechaza la medida de cero tolerancia que impuso el Gobierno de Estados Unidos en contra de los menores migrantes separados de sus familias para depositados en jaula de manera temporal, indicó Natalia Rivera Grijalva.

La jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal dijo que en apoyo a todos los niños migrantes sin acompañante de América Latina, en Hermosillo se construye el albergue “Tin Otoch” próximo a inaugurar en julio, con capacidad para 100 menores.

“Es el único en su tipo qué hay en el país porque no sólo atenderá a niños mexicanos, si no a niños de toda América Latina, y fue interesante porque fue en colaboración con una organización no gubernamental, justamente de Estados Unidos, emitimos una postura de rechazo pero también una pro activa de la gobernadora.”

Rivera Grijalva comentó que a diferencia de las jaulas donde concentraron a estos menores en Texas, el albergue de Sonora contará con espacios dignos y podrán estar junto a familiares en caso de que los acompañen.

En total han sido separados de sus cargos 2 mil niños migrantes de los cuales 21 niños son mexicanos, de los cuales 14 ya fueron repatriados a sus estados de origen y siete permanecen en albergues, de acuerdo a informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).