Rechaza Bácum dinero; quieren reparación de daños

Por: Fabiola Navarro

Luego de anunciar que no buscan dinero, sino la reparación del daño social y ecológico, Martín Valencia Cruz, secretario tradicional del pueblo de la Loma de Bácum, destacó que se encuentran en la fase final del juicio contra la empresa que instaló la tubería del gasoducto.

Indicó que no buscan dinero, ya que divide a la gente, sino que el Gobierno Federal apoye a la etnia con un proyecto de vida que incluya la preservación de sus tradiciones, a través de autoempleo por medio de la agricultura tradicional.

“Nos haría daño recibir un dinero sin hacer algún esfuerzo físico o que nos dignifique, queremos obras y proyectos para la comunidad, para la gente que quiera trabajar”.

“Ya tenemos un proyecto de desarrollo, con gente capacitada, ya hay un avance en este sentido, de esto dependerá el futuro de las nuevas generaciones, es implementar trabajo, sembrar nuestros propias verduras y frutas, así como trabajar en nuestra propia ganadería”, resaltó.

Buscan se repare la descomposición social del pueblo que se originó con el conflicto legal del gasoducto, ocasionando discordia entre sus hermanos yaquis, además de la muerte de una persona durante los hechos ocurridos el 21 de octubre de 2016.

En cuanto al investigador y defensor legal de la tribu en ese pueblo, Rodrigo González Enríquez, ahora director de Oomapas Cajeme, señaló que sigue siendo asesor. “Es bienvenido a la tribu cuando quiera. Lo consideramos un yaqui más, porque ha defendido nuestra tierra como algunos otros yaquis no lo han hecho”.