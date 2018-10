Rechaza AMLO perseguir a políticos corruptos

REFORMA.-

Andrés Manuel López Obrador perdonó el viernes a todos los que lo han ofendido e incluso rechazó perseguir a los políticos corruptos.

“Miren, a mí hasta me rompieron la cabeza, me reprimieron, y los que llevaron a cabo eso y me ofendieron en muchas ocasiones; bueno, nos robaron dos veces la Presidencia. A todos esos los perdono, porque no estoy pensando en lo que me hicieron hacia atrás, estoy pensando hacia adelante”, dijo.

En un mitin en Ciudad del Carmen, Campeche, el presidente electo se puso como ejemplo de reconciliación ante sus simpatizantes, que expresaban su rechazo al gobernador Alejandro Moreno con gritos de “¡Fuera, ‘Alito’! ¡Fuera, ‘Alito’!”.

“No vamos a empezar con eso, se los digo así, con toda claridad: la transformación de México no es sacar a un político. Eso es lo que hacían antes, que llegaba el nuevo Gobierno y hasta encarcelaban a un político del pasado para decir ahora sí van a ver cambios, y continuaba lo mismo”, indicó.

Recordó el encarcelamiento de políticos que hubo al inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sólo para ganar, dijo, aplausos.

“Yo no necesito legitimarme metiendo a la cárcel a ningún político, vamos a cambiar las cosas de verdad”, prometió.

“¿Que es más importante, meter a la cárcel a un político, andar persiguiendo a políticos corruptos o transformar a México, cambiar el régimen? No engañar, simular con la persecución de uno, de dos, de tres políticos corruptos, lo más importante es que se acabe este régimen de corrupción y de privilegios”, insistió.

A PERFORAR

Al refrendar su promesa de que las oficinas generales de Pemex se trasladen a Ciudad del Carmen, López Obrador criticó a los “corruptos” que, dijo, ocasionaron que la producción de petróleo fuera en picada.

“¿Saben qué decían estos corruptos e ineficientes? Que con la reforma energética en 2018 íbamos a estar produciendo cuando menos 3 millones de barriles diarios. ¿Saben cuánto estamos produciendo?, un millón 800 mil barriles. Está en picada la corrupción”, aseveró.