Rebecca no está en fase terminal

La actriz detalló su estado de salud en medio de la batalla que enfrenta contra el cáncer

Luego de que una revista de circulación nacional asegurara que a la actriz Rebecca Jones le quedaba “poco tiempo de vida” y que se encontraba tomando terapias para asimilar su muerte, la actriz aseguró a Ventaneando que se trata de información falsa.

“Estoy muy bien, gracias a Dios (…) El tratamiento va con muy buenos resultados, me ha funcionado muy bien. Ahorita nada más me faltan tres quimios; todavía es un ratito el que tengo que estar guardada”, expresó la actriz sobre su estado de salud.

“La revista TVNotas sacó información que está completamente equivocada, no sé por qué les gusta tanto decir mentiras. Lo que pasa es que tengo días malos, como cualquier paciente de esta enfermedad te puede decir, y hay días buenos como el día de hoy, que puedo platicar con el público”, añadió sobre el proceso que enfrenta contra el cáncer que padece en el ovario.

“Yo estoy haciendo mi vida. Yo no sé de dónde sacan esta información ni por qué quieren hacer tanto daño, la verdad. Yo sé cómo estoy, yo estoy bien. No sé con qué interés lo hagan. No es cierto nada de lo que dice la revista. Yo me encuentro bien, gracias a Dios. Me encuentro muy fuerte. No te voy a decir que no he bajado un poquitín de peso, que la verdad es bienvenido, bajé como cinco kilitos, pero estoy muy bien”, finalizó.