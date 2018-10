Realizan Jornada de Cirugías de Catarata

Para dar seguimiento a la salud de 400 beneficiarios de la Segunda Jornada de Cirugías de Catarata, el Sistema DIF Sonora y las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) que apoyaron con las operaciones, realizaron una valoración postoperatoria.

Fue en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), donde se dieron cita los pacientes, quienes fueron valorados por médicos especialistas.

Karina Zárate Félix, directora general del Sistema DIF Sonora, destacó que gracias al trabajo coordinado y la unión de voluntades de personal de IAP’s, han logrado devolver la vista a cientos de personas y mejorar su calidad de vida.

“Ver el resultado, verlos con esos lentes oscuros me da mucho gusto porque quiere decir que hicimos bien las cosas y que así se tiene que trabajar siempre. Créanme señores y señoras en este Gobierno encabezado por una mujer sensible, las acciones se ven todos los días”, aseguró.

La directora general del DIF Sonora agradeció a la Fundación Cinépolis, Asociación ALE, Oftavision, Clínica de la Vista Club de Leones, vicepresidente nacional club de Leones Horacio Pedraza, El Club de Leones de Hermosillo-Kino y club de Leones cumpas, Clínica Unemeca, Seguro Popular y Secretaría de Salud.

Además, al albergue Luz Valencia, albergue de la Agrupación George Papanicolau de Hermosillo y a los Sistemas DIF Municipales, porque gracias a este programa de cirugías de catarata, dijo, cambian vidas.

Aidé Domínguez Núñez, es una de las pacientes beneficiadas que acudió a su valoración médica para seguir con las recomendaciones. Ella al sufrir de glaucoma y cataratas aseguró que después de la operación su vista ha mejorado y ya puede leer sus libros favoritos.

“Todo resultó muy bien en la cirugía, muy encantada con todas las personas que estuvieron aquí con nosotros, con los doctores y todas las personas, fue algo maravilloso, y ahora pues estoy encantada porque veo los colores perfectos, todo bien”, comentó.

Otro caso de éxito es el de Francisco Enrique Grijalva Díaz, quien agradece que después de tres años de padecer de cataratas y perder la vista poco a poco, recuperar la visión es de lo mejor que le ha pasado.

“¿Cómo se imagina usted que me sienta después de tres años sin ver? Es una bendición de Dios esto”, manifestó.

Luis Ochoa Carrillo manifestó que después de cinco años de no ver bien, con la operación su visión ha mejorado y ahora puede valerse por sí misma.

“Hubo momentos en que ya no podía pasar uno por los carros, todas esas cosas se me dificultaban mucho, ya me valía por uno de mis hijos que me ayudada, pero ya bendito Dios puedo