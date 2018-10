Realiza Oomapash descuentos

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Como parte de las estrategias de recaudación, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huatabampo (Oomapash) actualizará el padrón de descuentos otorgados.

Rosa Elba Rosas, encargada Comercial de la paramunicipal, dijo que aproximadamente a cuatro mil 500 personas de la tercera edad, jubilados o pensionados, les suspendieron el beneficio que reduce el 50 por ciento por pago puntual de sus recibos por concepto del servicio de agua potable.

“A quienes han venido hacer su pago se les está notificando que deberán traer sus talones de liquidación, credencial de elector, comprobante de domicilio y no percibir una remuneración de más de cuatro mil pesos al mes para continuar con esta prestación”, explicó.

Informó que el padrón de usuarios de jubilados y pensionados con el que cuenta Oomapash es prácticamente el mismo que se entregó hace tres años.

“Desde el 2015 no se ha hecho actualización del padrón; no obstante, este 2018 la administración panista toma medidas con la intención de conseguir recursos para sacar del bache financiero a la paramunicipal”, explicó.

Recordó que esta medida ha sido usada en otros municipios, como Hermosillo y Navojoa, donde de igual forma existen baja recaudación por el Organismo Operador del Agua.