Raúl Gudiño, cerca de llegar a Chivas

Tras la salida de Rodolfo Cota, Chivas estaría pensando en un viejo conocido.

Se trata del guardameta Raúl Gudiño, quien se formó en el conjunto tapatío, pero nunca debutó con los rojiblancos.

La intención de Guadalajara es tener al arquero al menos seis meses, considerando que en el próximo semestre jugará Liga, Copa y el Mundial de Clubes.

Hace unos días, el Apoel de Chipre, equipo con el que jugó a préstamo durante el último año, anunció que no buscaría una renovación, por lo que tendrá que regresar con el Porto, dueño de su carta.

“Es un club muy grande, donde me formé, me quedé con una espinita de no haber jugado ahí. No lo veo como un retroceso, todo depende del proceso, de lo que se vaya a manejar, claro que me gustaría jugar y como siempre digo, jugando me veo feliz”, contestó el tapatío al ser cuestionado sobre un posible regreso a Chivas.

Gudiño llegó a los Dragones en el verano de 2014 y formó parte de la filial del cuadro lusitano, que un año después hizo válida la opción de compra y adquirió totalmente sus derechos.

La temporada pasada fue cedido al APOEL Nicosia, equipo con el conquistó el título de la Primera División de Chipre y con el que además disputó minutos en la Champions League, con lo que se convirtió en el primer arquero mexicano en jugar este torneo.

Con su llegada a Guadalajara, se descartaría a Gibrán Lajud, de Xolos, y Alfredo Saldívar, de Pumas, quienes han sonado como posibles opciones.

Por ahora, Gudiño se encuentra de vacaciones en la perla tapatía, por lo que las versiones de que sería presentado este mismo lunes suenan con más fuerza.

El meta se convertiría en el primer refuerzo de Chivas para el próximo torneo, luego de las salidas de Oswaldo Alanís, Rodolfo Cota, y posiblemente de Rodolfo Pizarro.