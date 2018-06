Rancho Doble C repite dosis

Por: DAVID VáZQUEZ

En lo que fue la esperada final del tradicional Futurity del Hipódromo de Hermosillo, tenemos que el Rancho Doble C volvió a quedarse con la corona, sólo que en este certamen lo hizo con El Chaparrón Bonaparte.

El potro alazán del Rancho Doble C cruzó la meta con más de media bestia de ventaja de El Mesías, marcando un tiempo de 14.90 en las 300 yardas, en tanto que el prieto de la San Elías hizo 14.98 segundos.

El Chaparrón Bonaparte desciende de First Down Dash, potro que conforme ha ido madurando ha dado mejores actuaciones, siendo la cereza del pastel la de ayer al superar a El Mesías, el amplio favorito para proclamarse campeón.

El tercer lugar fue para El Rielero, quedándose en cuarto El 7 Barras, monarca de la edición de las 220 yardas y al final La Águila Real.

Con esto, el Rancho Doble C se llevó los máximos honores, dejando claro que sus ejemplares están pasando por buen momento, ya que anteriormente El Gasolinazo dio cuenta con pescuezo de El Marino en 225 metros.

En lo que fue la final de consolación, tenemos que El Mágico (15.09) le sacó pico a rabo a El Rey de Las Chilindrinas (15.20) y éste blanco a El Diamante Negro (15.40).

En otros resultados, El Avión superó con paleta a El Diablito en 300 varas, La Maria blanqueó a El Texano en 252 metros, La Bilirrubina dio cuenta con la mínima ventaja de La Loquita en 225 metros, caso similar al de La Dama de Negro que le ganó con los poros a El Secreto en 220 yardas. Asimismo tenemos que La Piel Roja le gana con ijar a La Angelie en 225 metros y El Supuesto dio cuenta sin problemas de El Rey Midas en las 440 yardas.

Hasta mañana.