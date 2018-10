Rafaguean vivienda en Villa California; no hubo heridos

Por: Antonio Aragón

La madrugada de ayer, a las 04:30 horas, se dio un atentado en calle Esperanza, entre Jorge García Sánchez y Quintana Roo, en el fraccionamiento Villa California; no hubo lesionados.

En el lugar, agentes policiacos aseguran que se encontraron cerca de 13 casquillos de arma larga, así como dos residuos de bombas molotov de fabricación casera, una de las cuales estaba aún llena junto a un poste, mientras la otra sí la estrellaron en la vivienda.

Asimismo, no se reportaron personas lesionadas, sólo daños materiales y el fuerte susto de los vecinos, que salieron de sus viviendas.

De los agresores no se sabe nada, dado que después del hecho “tiraron a perder”.

Igualmente, los resultados de parte de las autoridades policiacas, municipales y estatales, siguen siendo nulos, pues ataques de esta índole, así como ejecuciones, siguen a la orden del día.