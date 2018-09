Quieren vecinos más vigilancia

Por: Francisco Minjares

Derivado de la presencia de jóvenes consumiendo drogas en los espacios públicos y calles, urge una mayor presencia policiaca en el fraccionamiento Las Misiones.

“Ya se veía en las noches, uno que otro chamaco fumando mariguana y nadie se animaba a decir nada, más porque se iban muy noche, ahora se ponen en cuanto baja el sol y se pierden entre la maleza que salió en el parque de Yo Amo México”, dijo el vecino Juan Octavio Espinoza.

Destacó que también se ven caminando en las calles, fumando cigarros de mariguana como si fueran de tabaco y nadie se atreve a decir nada por temor a que haya represalias.

Por su parte, la señora Martha Alicia Figuera, dijo que los robos y asaltos han seguido, aunque reconoció que se tiene un número directo con el cuadrante y la respuesta es rápida.

“Cuando no te roban en la calle, se meten a tu casa, está bien peligroso, la gente ya no sale a gusto en la noche porque no sabes cuando te van a salir con una navaja o un cuchillo”.

Los vecinos pidieron a las autoridades que se refuercen los rondines, además que presenten más atención a los grupos de jóvenes que se juntan en los parques a consumir droga, la cual es muy notoria debido al olor que emite.