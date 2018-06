Quieren que vecinos ayuden en áreas verdes

Es una forma de mitigar los estragos del clima en Navojoa

Por: Roberto Aguilar

Una de las soluciones para empezar a mitigar los estragos del clima, sería impulsar la creación de más áreas verdes, pero para ello los ciudadanos se deben involucrar más.

Grethel María Vega Mazón lamentó que la falta de áreas verdes ha sido por falta de interés de las sociedades por mantenerlas, ya que para que se desarrollen es importante mantener una serie de cuidados.

La directora de Ecología Municipal dijo que ellos están en la mejor disposición de proporcionar árboles para que los parques y jardines tengan sus áreas verdes, pero es importante la cooperación de la ciudadanía.

Mencionó que para donar árboles del Vivero Municipal debe haber un comité de vecinos, ellos serán los responsable de darles los cuidados correspondientes a los árboles y así garantizar su crecimiento.

“Mientras no haya esa mancuerna con la gente, no podemos acrecentar las áreas verdes, pues podemos poner mil árboles, pero si no se cuidan como debe ser estos se secan y el lugar queda igual”, dijo.

Vega Mazón, dijo que le han entrado duro al tema de la reforestación ya que es importante que Navojoa cuente con estos pulmones naturales, además de darle una imagen fresca al Municipio.

Dijo que ahorita frenaron un poco la donación de árboles, ya que el clima ocasiona que estos se sequen y será hasta septiembre cuando vuelvan a reactivar los programas de reforestación.

Hizo una invitación a la sociedad para que adopten árboles y contribuyan al Municipio con esta acción y poder tener mayores espacios ecológicos en Navojoa.

“Estamos en la mejor disposición de apoyar y no sólo con la reforestación, también con la limpieza de los parques y jardines, para que estos siempre estén en las mejores condiciones, pero se ocupa la de ciudadanía para que esto perdure”, finalizó.