Quieren plaza mejor iluminada

Vecinos de la Santa Fe ya no se animan a visitarla, por la oscuridad

Por: Roberto Aguilar

Por la gran ausencia de luminarias en la Plaza Santa Fe las personas ya no realizan actividades físicas por la noche en ese lugar.

En ocasiones se encuentra en total oscuridad y eso causa temor a quien visita el área recreativa, según comentan algunos navojoenses.

En cuanto llega la noche la zona se queda en penumbras y eso afecta a los ciudadanos, ya que les da temor ser atacados por algún malhechor.

Algunos jóvenes que acuden a realizar actividades físicas dicen que da muy mal aspecto que el área donde están los aparatos de ejercicio esté oscura.

Brenda Peña, deportista del lugar refirió que a veces está prendida la lámpara y en ocasiones no, por lo cual solicita a las autoridades colocar más luminarias, para la tranquilidad de los que asisten.

“A veces no prenden las lámparas y la plaza se vuelve un poco tenebrosa y cuando las prenden no es suficiente luz para lugar, da miedo que de la nada me salga un maleante y me ataque”, dijo.

Son cientos de personas las que acuden todas las tardes a realizar actividades físicas, por lo cual sería ideal que se considerara solucionar el problema.