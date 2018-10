Quieren obras terminadas para poder restaurar CO

Parque lineal de la entrada norte está detenido, dice Villaseñor

Francisco Minjares

El Ayuntamiento está esperando a que las empresas con obras retrasadas terminen los trabajos para poder empezar con los proyectos de restauración en diferentes zonas de la ciudad, afirmó el secretario de Imagen Urbana, Ovidio Villaseñor López.

“Hay empresas que se comprometieron a entregar obras desde hace meses y no lo han hecho. Entonces nosotros no podemos llegar a restaurar y bachear esa zona, porque la empresa no ha entregado la obra y debemos esperar hasta que lo haga”, dijo.

Uno de estos casos es la parte de la entrada norte de la ciudad, en donde se tiene proyectado restaurar y construir un parque lineal; sin embargo, todavía no se puede por el retraso que se tiene en los trabajos de la carretera.

También la entrada sur presenta demoras que entorpecen los proyectos que fueron aprobados desde la administración pasada, pero que no se ha podido realizar.

Añadió que a la par con esto, se tienen obras retrasadas que ya fueron aprobadas por Cabildo que tienen que ver con bacheo, balastreo en comisarías, entre otros.