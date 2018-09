Quieren menos accidentes

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Con la finalidad de reducir el índice de accidentes vialidades, la Dirección de Tránsito Municipal de Etchojoa puso en marcha una campaña de prevención.

El jefe de la corporación, Homero Medina Corral, expuso que los motociclistas son los que más participan en los percances viales, por no respetar los señalamientos.

Destacó que es importante informar a los conductores sobre las medidas de seguridad y así cuidar su integridad física.

Expuso que estarán en las comisarías del Municipio, impartiendo pláticas y trípticos.

Por su parte, el alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela exhortó a la ciudadanía, principalmente a quienes tripulan motos, a tomar las medidas preventivas para evitar accidentes, ya que pueden perder hasta la vida.

Pidió a los padres de familia que cuiden a sus hijos y si transitan en motocicleta, comprarles el casco y exhortarlos a no rebasen por la derecha y a no andar más de dos personas a bordo de ellas para evitar hechos que lamentar.

“Existe un alto índice de accidentes por falta de precaución de los motocicletas, que no respetan las señales de tránsito; por eso estamos haciendo estas medidas de prevención para ya no tener problemas de este tipo”, concluyó.