Quieren devolución de unidades y DAP

Amenazan vecinos de PY con impedir Grito si autoridades municipales incumplen

Por: Michel Inzunza

De no obtener respuesta a sus demandas, habitantes de Pueblo Yaqui amenazaron con tomar este viernes las instalaciones del Palacio Municipal e impedir que el alcalde Faustino Félix Chávez efectué el Grito de Independencia el 15 de septiembre.

De acuerdo con Jorge Valdez López, dirigente de la Unión de Vecinos y Campesinos de Sonora, durante la presente administración se sustrajeron de esta comisaría dos unidades recolectoras de basura, una pipa de agua, una garza y una bomba de agua potable.

Al manifestarse ayer lunes afuera de las oficinas municipales de Pueblo Yaqui, los vecinos también solicitaron que se les devuelva el dinero que pagaron los 420 habitantes de la colonia Nuevo Amanecer por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP), a pesar de que no contaron con servicio de iluminación.

Valdez López mencionó que este Gobierno no cumplió sus promesas a los colonos, pues tampoco colocaron los señalamientos peatonales ni los semáforos que solicitaron en un principio a las autoridades.

Nicolás Campa Romero, director de Comisarías y Delegaciones, dijo que debido a los tiempos que marca la ley, no será posible dar respuesta a los problemas. “Por lo pronto se le pasó una tarjeta informativa al secretario del Ayuntamiento y se intensificará la recolección de basura en la Comisaría”, puntualizó