Quieren denuncias por maltrato animal

Se han incrementado los casos y no deben quedar impunes, Ariel Félix

Por: Denisse Robles

El maltrato animal es un delito que debe denunciarse ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para que estos actos no queden impunes, dijo el director del Centro de Atención Canina y Felina en Hermosillo, Ariel Félix Ortiz.

Lo anterior luego de que en días pasados una perrita falleció en San Pedro El Saucito, debido a quemaduras ocasionadas por una bomba de ácido, la cual se sospecha fue arrojada por unos niños del sector.

“Se han incrementado los casos de maltrato animal. No podemos estimar qué tanto debido a que no tenemos cifras oficiales, pero sí hemos visto los reportes por redes sociales, pero aún falta cultura para la denuncia”, comentó Félix Ortiz.

Cualquier hecho violento contra un animal es un delito tipificado en el Código Penal de Sonora, por lo que cualquier persona puede interponer una denuncia.

El Centro de Atención Canina y Felina, dijo, con base en sus facultades atiende los reportes de maltrato, incluso pueden proceder con acciones administrativas.

Agregó que el tener amarrados a los canes o tenerlos arriba de los techos también es considerado como maltrato y de estos casos reciben alrededor de cinco reportes a la semana.