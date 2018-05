Quieren contralor sin “amiguismo”

Es urgente aprobar esta iniciativa, para que la próxima administración la ponga en marcha: OCC

Por: Fabiola Navarro

Para que el contralor municipal no sea “puesto por dedazo, por compadrazgo, o amistad”, la Organización Ciudadana por Cajeme (OCC) gestiona ante el Congreso del Estado que exhorte a los municipios a avalar la Reforma Constitucional.

Rosendo Arrayales Terán, de la OCC, reiteró que con la reforma los próximos contralores serán contratados por la opinión pública, de tal forma que no queden “atoradas” las denuncias que se puedan presentar, como sucede actualmente, ya que no se investigan por afectar intereses de los gobernantes en turno.

Indicó que también se gestiona con regidores del Ayuntamiento, para que en la próxima sesión de Cabildo aprueben la reforma, toda vez que está por concluir la administración municipal actual y urge acuerden el tema.

Destacó que mantienen contacto con el próximo presidente del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Aarón Grajeda, a quien se le envió el exhorto y de éste se entablaron pláticas.

“Desde el 2012 tuvimos la idea, pero fue hasta febrero de 2017 que la llevamos ante el Congreso local, y esta estrategia modificó el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución del Estado de Sonora.