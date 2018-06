Quieren árboles para Hermosillo

Llevan a plataforma changue.org solicitud que tiene ya 18 mil firmas de apoyo

Por: Denisse Robles

La Asociación Sonorense para la Gestión Ambiental (ASGA) lleva más de 18 mil firmas en su petición a través de changue.org para solicitar un plan de reforestación en Hermosillo.

El presidente de esta asociación, Alejandro Hernández, detalló que la solicitud se realizó desde el pasado 14 de junio y las personas siguen sumándose a esta petición.

“La propuesta es que la presidenta en coordinación con las autoridades federales y estatales, desarrollen, ejecuten y le den seguimiento a un proyecto a gran escala de reforestación, mucha gente me dice ‘tu pusiste que un 50% y eso es imposible’. Pero no es imposible, debido a que no se puso fecha límite para llegar a esa meta.

Alejandro Hernández dijo que si bien el Ayuntamiento de Hermosillo tiene programas de reforestación, es importante que las próximas administraciones les den un seguimiento, que es lo que se busca al implementar este plan.

Dijo que actualmente en otros estados se tienen mayores índices de reforestación como en el caso de Chiapas, donde la Sedena acaba de plantar 2 millones de árboles, cifra que actualmente no se tiene en las metas de las administraciones.