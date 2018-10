Quiere proveedora de Ford una liquidación al 100%

Por: Mónica Miranda

Empleados transportistas de la empresa Transportes Unidos Mexicanos, proveedora de la Planta Ford en Hermosillo, exigen el pago del 100 por ciento de su liquidación por término de contrato este viernes, cifra que asciende a los 15 millones de pesos.

Son alrededor de 150 empleados los que se encuentran en esta situación, pues firmaron para transportistas de carga de material de la Planta Ford, el cual vence el próximo 26 y la compañía les advirtió que no habrá liquidación por los hasta 13 años de servicio como proveedores de la ensambladora, indicó Javier Haros Valenzuela, trabajador afectado.

“Al parecer la empresa no quiere hacer la liquidación porque es cambio de giro. Nos quiere mandar a carretera, pero ya sería liquidación por el tiempo que le prestamos el servicio ante el cliente de Planta Ford”.

De no haber arreglo, señaló que harán paro de labores a partir de hoy, por fuera de la compañía ubicada en el Parque, en busca de que la Planta Ford interceda por ellos y les haga llegar la liquidación correspondiente por sus años de servicio.

“Nosotros le pedimos a la empresa lo que es la liquidación del tiempo que le prestamos el servicio en el ramo local. En mi caso yo tengo 13 años, pero hay compañeros que tienen 9 ó 10 años, así sucesivamente”.