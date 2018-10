Quiere José Ángel ser un niño normal

Oviel Sosa

José Ángel nació prematuro, situación que puso en riesgo su vida, por lo que tuvo que estar ligado a tubos para respirar y un sonda para alimentarse. Para la mamá del pequeño ese instante fue de angustia y preocupación, al saber que su hijo presentaba complicaciones que podían ser fatales.

El menor fue atendido a tiempo por los médicos y eso representó que no tuviera afectación en el cerebro por la falta de oxigenación. Lamentablemente, el niño quedó marcado con un aparto conectado a su garganta que le ayuda a respirar.

José Ángel nació de 6 meses y ocupó de una traqueostomía para llevar oxígeno a sus pulmones.

En la actualidad, el menor tiene seis años de edad y es el menor de cuatro hijos que tiene Olga María Galindo Salcido, madre del infante, para quien es difícil sacarlo adelante, pero el amor de mamá se impone y por ello se esfuerza al máximo para brindarle el cuidado necesario; tal vez no esté cobijado por cuestiones materiales, pero sí está envuelto en un ambiente cálido.

El esposo de Olga María percibe dos mil 500 a la quincena, que no es suficiente para pagar renta, agua, luz, comida y manutención de la familia, por lo que la dama se posiciona todas las mañanas, de lunes a viernes, en la esquina de la calle Lázaro Mercado y Paseo Miravalle, a vender pan, a fin de obtener dinero extra que para cubrir los gastos de su hijo.

Ella y su marido viven en una casa que alquilan y que se ubica por la calle Valle Fuerte número 1933, casi esquina con Lázaro Mercado, en la colonia Miravalle. Ahí, José Ángel se la pasa la mayor parte del tiempo, pues sus padres tuvieron que sacarlo de la escuela; sin embargo, por su condición, necesita del apoyo de una maestra sombra, servicio que cuesta 250 pesos diarios y que los padres del pequeño no pueden cubrir, por lo que tuvieron que sacarlo de la escuela.

“Me desespero mucho, me da mucha tristeza que él vea a los niños y no pueda ir a la escuela, pero lo voy a llevar al centro comunitario de la colonia Valle Verde, donde ofrecen ayuda psicológica gratis y también para que le enseñen lo de la escuela para cuando él pueda regresar a clases no se le haga difícil”, expresó la afligida señora con semblante triste.

Los cuidados que tiene para con el infante muestran su amor incondicional, y en su mente traza que su hijo pueda comer, respirar y hablar por sí solo.

Olga María compartió que al pequeño le fascina cantar, por lo que anhela que en un futuro pueda entonar alguna melodía, sin que el sonido este asociada al que emite el aparato para respirar.

Dijo que está pendiente una operación que se realizará en Guadalajara, la cual aún no tiene fecha, por lo que podría ser para el año siguiente y los doctores que llevan el expediente del menor en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón le indicaron que hay muchas posibilidades que José Ángel pueda respirar sin tener que depender del aparato que lo ha acompañado los seis años de su vida, algo que la ilusiona porque sueña verlo y escucharlo cantar como él quisiera.

La dama añadió que le preocupa que no cuente con el capital para cuando se presente la oportunidad de trasladar a su hijo a la Perla Tapatía a operarlo, porque no tiene el dinero para absorber los gastos del viaje, comida y hospedaje, ya que el Seguro se hará cargo de la cirugía.

Aquellas personas que deseen contribuir a la causa de José Ángel pueden comunicarse al celular 64-42-33-19-99 o a acudir al domicilio ubicado en la Valle Fuerte 1933, casi esquina con Lázaro Mercado, en la colonia Miravalle.