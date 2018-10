Quiere congelar cuentas de los políticos presos

Ciudadano lleva a Congreso de la Unión iniciativa para evitar que paguen fianzas con dinero ilícito

Fabiola Navarro

El presidente de la Asociación de Profesionistas y Ciudadanos de Cajeme, Teodoro Bojórquez Durán, presentó una propuesta ante el Congreso de la Unión, que busca que a toda persona presa por diferentes delitos, sobre todo ex gobernantes y ex funcionarios, se les congelen sus cuentas bancarias, de inversiones en paraísos fiscales, entre otros, para que no paguen su defensa con dinero ilícito.

Puso de ejemplo a diferentes ex gobernadores como Guillermo Padrés Elías o Javier Duarte, quienes han contratado los servicios de abogados con recursos que son producto de su enriquecimiento ilícito.

En la propuesta que se envió, solicita que dentro de la Cuarta Transformación que busca entre otras cosas abatir la corrupción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, inicie la búsqueda de la huella del dinero del delincuente, a través de amigos, familiares y otros.

Además se deberá confrontar las firmas de las cuentas bancarias de todos ellos, para el manejo financiero de las mismas, aunque estén a nombre de otras personas.

Bojórquez señaló que es necesario se vigile también el proceder de jueces, ministros y cualquier autoridad que les otorgue dudosos beneficios a los inculpados para evadir la cárcel, como ha sucedido en los últimos años.