Quiere Arrayales investigar quién lo tildó de agitador

Comunicado de Ayuntamiento debe revisarse para ver quién lo autorizó, dice

Por: Fabiola Navarro

Debido a que fue señalado en un comunicado oficial del Ayuntamiento de Cajeme, como uno de los principales agitadores y asesores en el conflicto de la Loma de Bácum, el regidor Rosendo Arrayales Terán, solicitó que se limpie su nombre y su imagen.

“Pido que se me investigue, pero también pediría que se considere revisar o investigar a quien haya autorizado publicar mi nombre para que la sociedad de Cajeme me vea como alguien que promueve la violencia y eso nunca lo he hecho. Considero que Contraloría debería intervenir, investigar a los asesores del señor presidente, le doy el beneficio de la duda al presidente porque no creo que él se prestara a ello, pero sí la gente que lo rodea y debe haber una sanción, lo pido porque todos merecemos respeto. Pido se deslinden responsabilidades y se apliquen sanciones correspondientes”, expuso.