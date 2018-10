¿Quién traicionó a quién?

Andan enojados los petistas de Sonora porque los han llamado “traidores” a la coalición que junto a Morena y el PES les permitió llegar al Congreso del Estado.

Y la causa de la molestia de los impulsores del Partido del Trabajo es porque ahora los integrantes de Morena se quieren colocar como víctimas debido a que su proyecto de apoderarse de la estructura legal y administrativa del Congreso del Estado fue desechado.

Hasta la Coordinadora estatal del PT, Ana Gabriela Guevara Espinoza, salió a decir que no hay acuerdo alguno con otros partidos o el Gobierno de Sonora para evitar que directivos del Congreso salgan de sus plazas de trabajo.

“…el acuerdo había sido estar a favor de la democracia dentro del Congreso y no del calor de intereses de inmediatez en algo que va contra la ley y de un dictamen del Tribunal de Justicia Administrativa que no encuentra fallas de gravedad que ameriten la destitución de los 16 directivos del Poder Legislativo”, dijo la diputada federal.

Lo que no evidenció la llamada “Gacela de Sonora”, según otros petistas, es que los primeros en romper los acuerdos de la Coalición electoral fueron los de Morena porque a la hora de concretar los puestos claves en los ayuntamientos, solamente usaron a puros recomendados de los poderosos, como sucedió en Cajeme.

Y dicen que en su momento el ex dirigente del PT, Jaime Moreno Berry les advirtió que “si no nos vemos en el gobierno, nos vemos en la oposición”. Y no es que sea una venganza por haber desechado las propuestas petistas o del PES, expusieron, sino que en el caso del Congreso se debe primero esperar la resolución final del Poder Judicial y entonces actuar.

¿Quiénes son, entonces, los traidores?, cuestionan. Y dan como ejemplo la forma en que en Cajeme se ha tratado el caso del regidor petista, Rosendo Arrayales Terán, a quien mediante un comunicado del Ayuntamiento quisieron involucrarlo en actos de violencia entre la Tribu Yaqui, solo porque es crítico hacia las malas acciones de los gobernantes en turno.

Y así seguirá, expusieron, pues hay acciones que no encajan en la llamada Cuarta Transformación que quieren vender a la sociedad.

¿O acaso puede encasillarse como un cambio el hecho de querer destrozar la estructura de una oficina, como por ejemplo de Comunicación Social, para que sea su titular quien haga negocios a través de una agencia de su propiedad, solo con poner al frente a otra persona como prestanombre?

Basta ya de gatopardismo, repitamos. Si los nuevos gobernantes no están comprometidos con la honestidad y pureza con que se quieran adornar, pues que lo digan antes de que la sociedad comience a señalar que añoran a los funcionarios del PRI o el PAN.

Ojalá y no lo escuchemos nunca, pero de alguna forma dirán: “Más vale malo por conocido que bueno por conocer”.

LETRAS PELIGROSAS

Pues resulta que antes de haber sido colocadas las letras emblemáticas de Ciudad Obregón a la entrada norte de la ciudad, hubo un estudio mediante el cual se colocaba a ese lugar como el menos idónea para ello.

Y es que en ese sector, como parte de la carretera Internacional, es sumamente peligroso para los ciudadanos locales o visitantes llegar a tomarse la foto acostumbrada para ese tipo de símbolos, porque se corre el riesgo de ser atropellados.

Por lo que usted quiera, las autoridades en su momento se empecinaron en colocarlas en ese sitio, quizá porque ya sabían que pronto se abriría ahí cerca un nuevo casino, y dejaron de lado lugares representativos de la ciudad, como por ejemplo la Laguna del Náinari.

Hoy, algunas voces piden corregir el error. Ojalá la nueva administración municipal les haga caso y de paso construyan una buena estructura para las letras a la entrada de Cócorit, pues con las prisas de querer enseñarlas el día del aniversario 400 de esa Comisaría, las pusieron prácticamente en el suelo.

Ojalá y en realidad hayan sido las prisas y no el querer quedar bien con alguien. Ojalá.

