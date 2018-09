Queman la basura

Hay crisis en la recolección, aseguran navojoenses, por la falta de unidades

Por: Fabián Pérez

Ante la crisis que se presenta en el servicio de recolección de basura por la falta de unidades recolectoras, muchos navojoenses han optado por quemar los desechos domésticos en sus propias viviendas.

En algunas colonias y fraccionamientos, los botes y las bolsas de plástico aparecen colgados en postes de la luz y de telefonía, para evitar el acumulamiento en las propias casas.

Vecinos del Fraccionamiento Villa Lourdes aseguran estar hartos que por las mañanas amanezca un reguero de basura en las calles, ya que los perros hacen destrozos y eso provoca un mal aspecto, pero además un foco de insalubridad para la gente.

Laura Ofelia Contreras, denunció que el carro recolector tiene más de 15 días que no levanta los desechos domésticos de su vivienda.

Dijo que algunos de sus vecinos han optado por quemar la basura, con todo y que saben que representa una serie contaminación al medio ambiente y problemas de salud para las personas que sufren de alergias y de sus vías respiratorias.

Lamentó que ahora las autoridades municipales pidan el apoyo y la ayuda de la ciudanía para tirar su basura en sus propios vehículos, cuando son los políticos los causantes de este tipo de problemas.

“Yo creo que lo importante es que se finquen responsabilidades por todo esto que está pasando, no es posible que la gente esté sufriendo este tipo de problemas, cuando realmente los políticos andan campantes como si nada disfrutando de los recursos públicos,” opinó.

En la misma situación o peor se encuentran otras colonias y fraccionamientos con el servicio de recolección de basura, pues hay lugares donde hace un mes no pasa el recolector.

Recientemente el titular de Servicios Públicos e Imagen Urbana, Prospero Valenzuela Muñer dijo a Diario del Mayo que el servicio iba a mejorar un 80% al finalizar el mes de octubre.

Comentó además que ante la falta de recursos públicos para hacerle frente a esta emergencia, se dieron a la tarea de organizar una campaña de limpieza este domingo 30 de septiembre de 7:00 de la mañana a 12:00 horas de la tarde.