Quedan pendientes a Cruz de Impunidad

Red feminista tiene unas cifras y autoridades otras, por lo que dialogan

Fabiola Navarro

Luego de que en días pasados la Red Feminista Sonorense (RFS) colocara una placa con el nombre de 90 mujeres víctimas de feminicidios y desapariciones en Cajeme, así como una cruz en su memoria, esta no ha concluido.

Leticia Burgos Ochoa, presidente de la RFS, informó que trabajan con Imagen Urbana para una propuesta de construcción y pueda concluir la obra que aún cuando se le llama “Cruz de la impunidad”, no es otra cosa más que honrar la memoria de las víctimas.

Indicó que las autoridades aseguran que esa lista no es correcta puesto que hay mujeres que aparecieron con vida. “Esto no se ha dado a conocer. ¿por qué no dan nombres y nos dicen qué mujeres han aparecido?, ¿por qué entonces así no nos pueden rebatir?”.

La cruz y la placa estarán sobre la calle Jalisco y Miguel Alemán, justo en la salida norte de la ciudad.

Por otra parte, mencionó que recientemente se reunieron con el fiscal general del Estado, Rodolfo Montes de Oca, acordando hacer junto con la Comisión Nacional para prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim) una exploración en las agencias y conocer estadísticas reales de feminicidios, desapariciones y hechos feminicidas.