Quedan julio y agosto para disfrutar pitahaya

Denisse Robles

Al recorrer las calles del centro de la ciudad, desde principios de junio ya se observan los pitahayeros ofreciendo esta fruta sobre bases de cartón. Así es como atienden su venta.

Cada pitahaya cuesta siete pesos y puede disfrutarse sólo hasta agosto, ya que es la temporada en que esta fruta se da y es traída directamente de Carbó a Hermosillo.

“Un hijo mío todos los días me trae la pitahaya, todos los días a las ocho de la mañana para salir a venderla. Él sale a las dos de la mañana a la pisca, cuando es la temporada”, comentó Margarita Ibarra, originaria de Carbó.

Manuela Grijalva dice que la venta va bastante bien; sin embargo, debe estar buscando un punto dónde colocarse, ya que no pueden estar a los alrededores del Mercado Municipal, que es donde la gente más comúnmente las busca.

“Va bien la venta de la pitahaya. Todo julio todavía sigue la venta, hasta los primeros de agosto. Nos mueven porque no podemos estar cerca del Mercado, pero donde quiera nos acomodamos”, dijo.

El 7 de julio se realizará el festival de la pitahaya en Carbó, una de las festividades tradicionales de este poblado, donde se hace un baile.

En estos meses este fruto regional se vuelve el sustento temporal de cientos de familias de Carbó, Ures, Rayón y otros poblados.