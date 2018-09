Quedan deudas, pero no propias

Dice Tesorería de Navojoa que trabajaron para pagar pero no alcanzan recursos

Por: Fabián Pérez

La actual administración municipal sí dejará deuda a proveedores; sin embargo, estas corresponden al anterior Gobierno, ya que de 2015 al 2018 se pagaron todas las comprometidas, afirmó Teresita Yescas Enríquez.

La tesorera municipal informó que se hizo todo el esfuerzo por salvar las deudas de la administración 2013 a 2015 e incluso se llegó a pagar 10 millones 800 mil pesos de los 40 millones que les habían heredado.

“Se hizo el máximo esfuerzo para salvar las deudas que se comprometieron en la presente administración de 2015 a 2018, salvo los meses de julio y agosto que no se pudimos cubrir,” señaló.

Indicó que además se hizo el esfuerzo para bajar la deuda a largo plazo a 65 millones de pesos.

Ante las declaraciones del regidor Gerardo Pozos Rodríguez de que la forma de liquidar a los trabajadores de confianza no fue la justa, la tesorera aseguró que se hizo conforme a la ley.

Lamentó que el regidor hasta este día se inconformara con el actuar del Gobierno, pues además que era parte del equipo, tuvo el tiempo para hacerlo y no lo hizo.

“Toda esa información que lo ha dicho a los medios, él la tenía como regidor, estuvo presente en los 12 trimestres de las tres cuentas públicas, que por cierto están publicadas por ISAF y en la página Navojoa Gob”, refirió.