Quedan cientos sin votar

Denisse Robles

Cientos de personas se quedaron sin votar en la Central Camionera de Hermosillo, lo que ocasionó inconformidad en los ciudadanos que por más de cuatro horas hicieron fila en el sol y bajo las altas temperaturas.

El funcionario de casilla, Juan Alcalá Gastélum, señaló que desde temprana hora se presentaron inconformidades entre la gente, principalmente porque había personas de las colonias aledañas que acudieron a votar y no sólo personas de fuera emitieron su voto en esta casillas.

En las dos casillas de la Central de Camiones entregaron las 750 boletas electorales, sin embargo las personas luego del horario de votación exigían emitir su voto.

“En la mañana incluso las personas exigían votar sin dar preferencia a los adultos mayores y personas con discapacidad como en las distintas casillas, había tensión también por que votaban personas que no eran foráneas, si no del sector, sin embargo no les podemos negar el voto”, dijo.

Desde las 18:00 horas elementos estatales resguardaron las instalaciones de la Central de Autobuses, en medio de un ríspido ambiente entre las personas que se quedaron sin votar y los funcionarios de casilla.

En el recorrido realizado por la urna de la Central se quedaron sin votar alrededor de 200 personas, y en el transcurso de la tarde constatamos que el proceso en estas casillas especiales fue lento lo que dejó inconformes a cientos de ciudadanos.