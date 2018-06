Quedan a oscuras en parque público en Villa California

Por: David Vázquez

Los amantes de lo ajeno siguen haciendo de las suyas en la colonia Villa California, pues se robaron el calvado eléctrico y dejaron en penumbras el parque de las calles Campeche y Vícam.

Los vecinos indican que en días pasados el parque lucía muy bonito, iluminado por completo; familias enteras caminaban y sus niños jugaban futbol o simplemente andaban en bicicleta.

“Ahora que no hay alumbrado nos da miedo hasta salir, pues no se ve nada, pues tres lámparas no prenden y dejaron casi dos cuadras por completo en la oscuridad”, indicó Martín Domínguez.

Asimismo, otros residentes expresaron que al estar oscuro, ese espacio público ha servido de punto de reunión para algunos jóvenes, quienes se ponen a ingerir bebidas alcohólicas.

“Obviamente al estar oscuro pues también realizan sus necesidades fisiológicas, además de que dejan tiradas algunas latas y botellas”, explicó Fernando Ramírez.