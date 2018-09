Queda varado 30% de pangas

Fallas en los motores impiden a pescadores ir a su cita con el camarón

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Unas dos mil pangas que comprende la jurisdicción, desde Agiabampo, hasta Bahía de Lobos, debieron haber salido desde el primer minuto de ayer a la captura del camarón.

El capitán de puerto, Eduardo López Díaz, informó que un 30 por ciento de las pangas no pudieron salir a tiempo debido a desperfectos mecánicos.

“Desgraciadamente no todos los pescadores pudieron salir a la mar, porque sus embarcaciones no están en condiciones. La mayoría son por cuestiones mecánicas”, explicó.

Destacó que los pescadores trabajaban a marcha forzada para estar en condiciones de salir a la captura del crustáceo.

“Seguramente saldrán paulatinamente en los siguientes días las embarcaciones a trabajar al mar”, indicó.

Lamentó que los hombres del mar no cuenten con los suficientes recursos para rehabilitar sus pangas, ya que es la temporada en que mejora la economía de estas familias.

Por otra parte, comentó que en lo que va del día hubo buena captura.

“Las primeras pangas que llegaron a la bahía traían entre 80 y 100 kilos de camarón”, detalló.

Sostuvo que hasta ahorita los pescadores manifiestan que será una temporada fructífera en esta región.