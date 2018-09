Queda Hermosillo sin recursos: Célida

Por: Denisse Robles

“A pesar de que no hay recursos, sacaré a Hermosillo adelante”, señaló la presidenta municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, durante el discurso en su toma de protesta.

En el evento protocolario estuvo acompañada de la jefa de la Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez, y la alcaldesa saliente, Angelina Muñoz Fernández.

En su primer mensaje, acompañada de su hijo más pequeño, afirmó que retomará la propuesta de sus contrincantes de campaña, la Clínica de Rehabilitación, rubro en el que señaló no permitirá que se siga envenenando a los menores de edad con “crystal”.

López Cárdenas señaló que no tolerará a funcionarios que presuman un nuevo estilo de vida, advirtiendo que no les dirá dos veces a quienes despilfarren recursos.

“‘Maloro’ Acosta y sus funcionarios pagarán las consecuencias del mal uso de recursos; me dejaron las arcas vacías y enlodadas”, apuntó.

Durante su discurso, mencionó también que revisará el contrato colectivo de trabajo, ya que hay cinco mil trabajadores a los cuales no se les puede pagar la nómina y pidió comprensión al Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento.

Se comprometió además a restablecer los servicios públicos, en especial el servicio de recolección de basura, el cual se quedó con pocos camiones.

“Necesito mañana la lista de los empresarios que donarán un camión de basura para la ciudad”, expresó, seguida de los aplausos.

Durante su discurso, coreó la frase “Es un honor estar con Obrador”, seguida de las voces que la acompañaron durante su toma de protesta.

Agradeció a su familia y acompañantes, luego de tomar protesta por parte de la jefa de la Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera, en representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.