Queda Cajeme intransitable

Aparecen baches por doquier y representan trampas para los automovilistas

Fabiola Navarro

Las lluvias de más de 100 milímetros terminaron por destrozar el ya dañado pavimento de las calles del Municipio, por lo que la población sufre las consecuencias.

Automovilistas y peatones presentan sus quejas debido a que no hay vialidades transitables ni en el casco urbano, ni en zonas rurales.

Hay obras de la pasada administración que quedaron inconclusas y que permanecen detenidas, expusieron, como en el caso de los bulevares Villa Bonita y Ramírez, y la calle Tabasco, donde los baches son de gran dimensión.

Durante un recorrido por diferentes arterias de la ciudad, se pudo apreciar que no hay lugares que se libren de los hoyancos.

Además, obras nuevas presentan severos daños, como en el caso de la Tabasco, en la zona norte, al pasar el Bordo Nuevo, donde los baches no se pueden esquivar.

Lo mismo ocurre en Nuevo León e Hidalgo, y California y Allende, entre otras.

Otros hoyancos han aparecido en lugares donde durante años no había, como en el Centro comercial, en el cruce de las calles Sinaloa y Galeana.

TRAMPAS EN LAS VIALIDADES

“Caí en un megabache. Tuve que llevar mi carro al taller, porque se le salió la llanta y casi sufría un accidente con mi pequeña hija a bordo.

”A los talleres mecánicos que iba no me recibían de lo llenos que estaban con tanto carro descompuesto por lo mismo y ahora debo de andar en camión y, encima, hacer un gasto no contemplado”, comentó Cecilia Bojórquez, trabajadora de una secundaria.

Maribel Cruz, así como Brenda Barceló, madres de familia, también dijeron que se poncharon las llantas de sus vehículos al caer en los hoyancos.

Las vulcanizadoras han aumentado su trabajo en estos días debido a la demanda y por su servicio tienen un costo de 70 pesos, mientras que a domicilio aproximadamente de 150 pesos.

“Nos ha aumentado el trabajo bastante. Llegan muy preocupados los clientes porque caen en baches que los tapa el agua y a veces las llantas les truenan y ya no tienen remedio”, comentó el responsable de conocida vulcanizadora en la colonia Sochiloa.