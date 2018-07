¿Qué fue del cantante Chao?

EL UNIVERSAL.-

Hace unas semanas se rumoró que uno de los personajes en “Luis Miguel: la serie”, podría haberse tratado de Chao. Lo cierto es que el cantante se ha dedicado a enfocarse en su carrera musical y ha tenido gran éxito gracias a la telenovela “Tenías que ser tú”.

En entrevista, el también actor habló sobre un proyecto en el que trabaja con otros actores y donde la música será su gran aliada, así como su alegría de ver la respuesta por parte del público mexicano en la novela de la productora Mapat.

“Me provoca mucha emoción. Llevo muchos años recibiendo apoyo de mucha gente que me sigue y diciéndome “¿por qué no cantas? o lanza más cosas” y realmente no es tan sencillo. Las compañías de discos como las conocimos en su tiempo ya no existen y ya es otra cosa. Todo se sucedió por casualidad y forma parte de la banda sonora de la novela Tenías que ser tú. Empezó a sonar muy fuerte y Mapat me dijo que mucha gente le preguntaba de quién era o quién lo cantaba y dije a lo mejor el destino me está diciendo algo y la verdad es que está funcionando súper bien”.