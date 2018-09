Pumas domina a Chivas

Estos Pumas son de verdad. Su poderío fuera de Ciudad Universitaria los llevó a romper la racha de más de 36 años sin ganarle a Chivas por 3-1 en suelo tapatío para avanzar a los cuartos de final de la Copa, aunque aún le falta conseguirlo en Liga.

Y es que los pupilos de David Patiño dejaron en claro que el jugar en patio ajeno es su fortaleza al conseguir su cuarto triunfo en sus últimas cinco salidas.

La fortuna se vistió de auriazul e inclinó la balanza desde el arranque del encuentro cuando en un error en la salida de Zendejas, la pelota quedó a merced de Alustiza, quien definió ante la salida de Jiménez para abrir el marcador.

Los rojiblancos sacaron el amor propio y se abalanzaron sobre la portería universitaria con desesperación en busca de la igualada. Primero le anularon un gol a Alan Pulido por rematar en fuera de lugar.

Puligol no dejó de insistir y encontró su recompensa unos minutos después con un sólido remate de cabeza que mando a segundo poste de Saldívar para devolverle la esperanza a los tapatíos.

El “Pollo” estuvo a punto de convertirse en el villano de la causa felina debido a que Pulido remató nuevamente de media distancia, pero el arquero de los Pumas hizo confianza y la redonda pasó entre sus piernas, logrando sacarla de su portería antes de que cruzara por completo la línea de gol.

La presión del Guadalajara cedió y ello le dio la oportunidad a los felinos de manejar mejor el encuentro, convirtiendo a su joya Brian Figueroa en el artífice del pase a cuartos de final gracias a una postal de antología cuando disparó de media distancia para colocar el esférico cerca del ángulo izquierdo del “Wacho” que sólo hizo más vistosa la anotación.

Pumas cedió totalmente la iniciativa para la parte complementaria, apostando todo a jugar con la desesperación de Chivas a través del contragolpe.

Los minutos transcurrieron y se convirtieron en el principal enemigo de la causa rojiblanca que pese a que refrescó su ataque, no encontró la llave para abrir la cerradura universitaria.

El arbitraje volvió a ser motivo de discusión debido a que en los últimos minutos Zendejas fue derribado dentro del área, pero el colegiado no marcó nada.

Ya en tiempo de compensación y con el Rebaño volcado al ataque, los Pumas dieron el zarpazo final con un autogol de Benjamín Galindo que no pudo evitar desviar la pelota hacia su puerta.