Pugnan por Centro Animal

Temen que el proyecto quede en el olvido, dice Bárcenas

Por: Fabián Pérez

Preocupación y frustra­ción expresó la presi­denta de la organización “Milagro Canino” que Navojoa no cuente hasta el mo­mento con un Centro de Aten­ción Animal como ya lo tienen municipios como Huatabampo, Obregón, Guaymas, Empalme y Hermosillo.

Miriam Bárcenas Guevara, representante de esta protectora de animales, confesó que pesar del poco o nulo interés por parte de las autoridades, insistirán en que se cristalice este proyecto.

“A veces nos decepciona lu­char contra la corriente, pero aquí estamos y no vamos a de­sistir en nuestras intenciones de que Navojoa ya cuente con un Centro de Atención Animal, se­guiremos abriendo brecha en el derecho a los animales,” reiteró.

Comentó que en los últimos días, se han reunido con regi­dores y han tenido contacto con la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón para solicitar presupuesto para la construc­ción de este Centro.

“Nos dimos cuenta que el re­curso que venía etiquetado para el proyecto, estaba siendo elimi­nado por los regidores, pero afor­tunadamente pudimos hablar con ellos y con la presidenta mu­nicipal, quien mostró interés en echarlo para adelante,” expresó.

Recordó que el proyecto se quedó olvidado en la adminis­tración del ex alcalde Raúl Silva Vela, por lo que teme vuelva a ocurrir.

“Desafortunadamente no he­mos avanzado mucho, aunque el que me echó mucho la mano fue Martín Ruy Sánchez Tole­do, cuando era el Secretario del Ayuntamiento. Aclaro que yo no soy política, pero ocupo apoyo de los regidores y de los funciona­rios,” manifestó.

Dijo que mucha gente cree que Milagro Canino es del municipio y a veces les exigen que acepten animalitos en el albergue.

“Por eso, estamos luchando porque Navojoa tenga este pro­yecto, con esto se derivan mu­chas cosas, sobre todo de salud y de limpieza en la ciudad. No nada más abarca el amor al ani­mal,” consideró.

La administración municipal anterior presentó un proyecto de varios millones de pesos para la construcción de este Centro de Atención Animal, sin embargo, no pudieron cristalizarlo.

Comentó que existen per­sonas que utilizan a los perros para que les cuiden propiedades que tienen en ventas, pero no se preocupan por dejarles ali­mento, lo cual se considera como maltrato animal

Frase

“No se vale este maltrato que hay y que el municipio no tengo un lugar donde practicar las es­terilizaciones diarias y masivas, atender perritos callejeros, lo que nosotros hacemos en Mila­gro Canino”.