Pugnan por calles limpias

Llama Servicios Públicos a no tirar desperdicios que taponeen las alcantarillas

Por: Roberto Aguilar

Un problema que ocurre cada año es la lucha contra la falta de cultura de los ciudadanos para que no tiren basura en la calle, lo cual provoca con las lluvias que las alcantarillas se tapen y esto causa inundaciones.

A pesar de que ya se ha hecho limpieza de todas las alcantarillas de Navojoa, se teme que con las primeras precipitaciones que se presenten, estas arrastren una gran cantidad de desechos que el ciudadano arroja a la calle, dijo Mario Fragoso Cota.

El secretario de Servicios Públicos Municipales mencionó que constantemente se hace un trabajo preventivo de limpieza, pero que se vuelve el cuento de nunca acabar, ya que las personas no dejan de realizar esta práctica.

“Cada basura que tiran en la calle causa grandes problemas, ya que tapan las rendijas pluviales y al final se afecta a la misma persona cuando llueve, pues esta basura provoca que se inunden algunos sectores”, refirió.

Reiteró que ya se tienen limpios los principales drenajes pluviales, por lo cual ante estas lluvias no serán un problema, pero que de igual forma se tiene que reiniciar la limpieza, porque los desechos vuelven a acumularse.