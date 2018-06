Puede Poder Judicial cambiar la realidad

EL UNIVERSAL.-

La sentencia de 19 años de cárcel contra dos militares por tortura sexual contra la indígena Valentina Rosendo Cantú “es un ejemplo más de que el Poder Judicial puede contribuir a cambiar las realidades de este país”, afirmó Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), durante la conferencia “Histórica sentencia judicial contra militares por tortura sexual derivada de la Corte Interamericana”.

“Siempre dije la verdad y aquí estoy”, dijo la víctima, quien relató que su lucha comenzó hace 16 años, cuando fue agredida por un grupo de militares en la comunidad de Caxitepec, Guerrero.

El fallo sobre el caso fue emitido en primera instancia el pasado 1 de junio por el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Guerrero, luego de que en 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia contra el Estado mexicano, en la cual ordenó que se castigara a los responsables de la agresión que sufrió cuando tenía 17 años y se reparara el daño.

La indígena me’phaa recordó que cuando denunció las autoridades no le creyeron e incluso se burlaron de ella, por lo que tuvo que aprender español para saber lo que sucedía en su caso y lograr que se le hiciera justicia. “El Gobierno nunca me creyó, nunca me hizo caso de que fui agredida por los militares”, señaló, y destacó que la sentencia ahora comprueba que ella nunca mintió.

“Los militares que agreden a las mujeres nunca se han castigado”, comentó, por eso considera que el fallo en su caso va a favorecer que haya justicia para ella y para otras personas que han sufrido.