Proyecta Itson su crecimiento

Por: Francisco Minjares

Para tener un crecimiento ordenado que dé una respuesta a las necesidades de la población, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) está elaborando el Plan Maestro de Infraestructura en el que proyecta la expansión de la universidad para los próximos 20 años.

El rector del Itson, José Javier Vales García, explicó que es un proyecto en el que se está trabajando para conocer las gestiones que deberán realizarse ante las autoridades con el fin de poder bajar los recursos necesarios.

“El crecimiento de infraestructura no para, de hecho, estamos por terminar un Plan Maestro de Infraestructura con todas las áreas que la requieran, de tal manera que podamos nosotros saber qué vamos a necesitar para los próximos 20 años y que podamos hacer las gestiones con las autoridades para que podamos hacer ese plan de infraestructura”.

Destacó que debido al crecimiento que ha tenido la universidad, casi no se cuenta con espacio y se van a hacer gestiones con las próximas autoridades federales para obtener más terrenos en el área del Campus Náinari, sobre todo porque la población estudiantil sigue creciendo.

“Tuvimos 17 mil 85 estudiantes inscritos, eso es algo histórico, nunca habíamos tenido tal cantidad de estudiantes; a eso hay que sumarle unos cinco mil más que vienen por cultura, deporte, etcétera, y eso nos va a llevar a necesitar más infraestructura”.

Añadió que el crecimiento no es solo para los Campus de Obregón Centro y Náinari, sino también en Navojoa y Guaymas, los cuales lanzan proyectos multimillonarios para cultura, laboratorios, entre otros.