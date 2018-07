Protección Civil llama a cuidarse

Ante la alta temperatura registrada en la región conviene hidratarse

Luz del Carmen Paredes

Debido a la alta temperatura registrada en Cajeme, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) continúa con la campaña de hidratación.

María Luisa Zamorano Rodríguez llamó a la ciudadanía a cuidarse, no salir al sol, y si tiene que hacerlo mantenerse hidratados.

Indicó que las brigadas de voluntarios han entregado agua embotellada, así como una bebida hidratante que se prepara con pepino y el suero vida oral.

Precisó que los grupos Escorpión, Halcones, Renegados, Rumo, La Villa, Águilas, Independientes y Cóndor se han encargado de estas campañas, coordinadamente con Protección Civil.

Ayer estuvieron en la plaza de Esperanza, Seguro Social, Hospital General y algunas paradas de camión, apuntó la coordinadora de la UMPC en Cajeme.

Expuso que el fin de semana continuarán la jornada de hidratación, ya que el pronóstico indica que se mantendrá la ola de calor con una máxima de 45 grados centígrados.

Reiteró la importancia de protegerse de los rayos del sol, ya que al incrementarse la temperatura aumenta también la emisión de rayos ultravioleta, dañinos para la salud, por lo que se recomienda a la ciudadanía no confiarse, evitando salir al exterior si no es necesario, y no hacer labores en el exterior en horas pico.