Pronostican KO sobre “Canelo” Álvarez

Si en el equipo de “Canelo” Álvarez se alistan ya para una pelea mucho más intensa que la de septiembre pasado ante Gennady “GGG” Golovkin, en el equipo del kazajo no tienen empacho en asegurar que la gente recordará el próximo 15 de septiembre, porque ese día caerá noqueado el mexicano.

Abel Sánchez, entrenador de Golovkin, reiteró, durante la velada de Golden BoyPromotions en Indio, California, que esperan que Saúl Álvarez salga a pelear y no a escapar del combate, como consideran que lo hizo en su primer duelo, que terminó empatado en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Esperamos darles una pelea inolvidable, clásica. El 15 de septiembre será el día que recordaremos mucho porque noquearon a ‘Canelo’”, externó Sánchez, quien recibiera en 2015 el reconocimiento a entrenador del año.

Abel, que ha tenido fuertes intercambios con Saúl, le pidió no correr en el desempate. “Esperamos que ‘Canelo’ no corra y nos dé la pelea que le prometió al público. Golovkin tiene una manera de pelear y va a atacar, y si nos brindan la contienda que nos están proponiendo, lo van a noquear y él lo sabe”, sentenció.

Mientras Abel aguarda ya por Gennady Golovkin en Big Bear, California, para julio, el kazajo actualmente está en Moscú, donde uno de sus patrocinadores le invitó para la inauguración de la Copa del Mundo de este 2018. Es bien sabido que “GGG” es aficionado al futbol y por ello accedió a la invitación.