Pronostica “Chihuas” una guerra en Cozumel

REFORMA.-

Al regio Francisco “Chihuas” Rodríguez le espera una prueba de fuego en Cozumel y por eso advirtió una guerra arriba del ring.

Mañana, el regio se enfrentará al sonorense Hernán “Tyson” Márquez, a quien le expondrá el título internacional Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una batalla que promete espectáculo.

“Desde el principio va ser con todo, él trae ganas, viene con todo, yo igual, traigo ganas, se que ganándole a él va ser un buen triunfo y nos va a catapultar a una pelea de título mundial, y sí espero una guerra. No se pierdan el tiro, va ser una buena pelea, muy dura, los dos queremos la victoria.

“Espero la pelea dura, así la espero los primeros cinco rounds y ya después del quinto, sexto round vamos a empezar a atacar como los tengo acostumbrados a todos”, expresó el boxeador santacatarinense.

Para este combate, Rodríguez llega con récord 28-4-1, 20 KO, mientras que Márquez trae foja de 49-9-2, 30 KO. Ante la experiencia de su rival, el “Chihuas” destacó que tratará de implementar varios estilos para sorprender al “Tyson”.

“Traemos tres o cuatro estrategias, voy a pelearle todos mis estilos para destantearlo, el zurdo, derecho, a la media, corta a la larga, voy a tratar de demostrar el tipo de boxeador que soy y que se pelear de varias formas, los rivales pasados no me han dado tanta oportunidad porque los he acabado rápido, pero esta es la oportunidad perfecta para demostrar mi capacidad y que estoy listo para los buenos tiros”, señaló.