Promete Durazo Montaño resultados en seguridad

Alfonso Durazo Montaño, próximo titular de la secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, informó que a final de este mes presentará la estrategia nacional de seguridad y consideró que a la mitad del sexenio venidero se verán resultados en la materia.

Desde Jalisco, al inaugurar los trabajos de la Consulta para la Pacificación y Reconciliación Nacional, Durazo Montaño adelantó que la estrategia de seguridad contempla tres líneas: combatir la corrupción, profesionalizar y capacitar a las Policías, y mejorar las condiciones socioeconómicas de sus elementos.

Agregó que la estrategia contempla la creación de una Policía Nacional, la depuración de corporaciones policiacas, y la presentación denuncias penales contra los elementos que estén coludidos con el crimen organizado.

Explicó que “de los 2 mil 400, casi 2500 municipios que hay en el país, sólo mil 800 tienen policía, y de ellos sólo 900 tienen más 20 policías. La mayoría de ellos no capacitados (…) y si no están debidamente capacitados no pueden preservar la escena del crimen y recoger los elementos que durante el proceso sirvan para sentenciar o condenar a un presunto criminal en ello estriba la relevancia de la capacitación y la profesionalización”.

Refirió que en 2006 se destinó un presupuesto de 6 mil millones de pesos en materia de seguridad, y dijo que actualmente dicha partida asciende a 60 mil millones de pesos, aunque “contradictoriamente” la inseguridad creció de manera exponencial, por lo que habrá “una redefinición para liberar recursos que nos permitan financiar precisamente el mejoramiento de la condición socioeconómica de las y los policías”, insistió.