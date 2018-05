Prolifera maleza en temporada de lluvias

En el sur de Sonora se tienen problemas de infestación en el 40% de la superficie

Por: Luz del Carmen Paredes

No se prevén problemas con la proliferación de malezas, ya que al cancelarse los segundos cultivos no hay afectaciones; sin embargo, es muy importante que el productor esté al pendiente y acate la recomendaciones de los técnicos para su control.

Alejandro Suárez Beltrán indicó que en verano proliferan la correhuela, el quelite y el zacate, una vez que inicia la temporada de lluvias.

El gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal (JLSV) en el Valle del Yaqui, subrayó que al concluir la trilla de trigo, es mínima la superficie establecida, pero aunque disminuye el área de siembra, no se puede bajar la guardia en el manejo y control de las malezas.

Reiteró que monitoreando y atendiendo las indicaciones de los técnicos, se puede tener un control sobre la maleza y las plagas que dañan el desarrollo del cultivo.

En el sur de Sonora se reportan infestaciones severas de maleza, por la correhuela y zacate Johnson, respectivamente, que llegan al 40 por ciento de la superficie.