Prohíben viajar a hooligans a Rusia

El Ministerio Británico informó que mil 312 personas con antecedentes de causar conflictos en encuentros de futbol tendrán prohibido viajar a la Copa del Mundo.

A estos aficionados se les pidió que entregaran el pasaporte, mil 254 decidieron dar el papel de manera voluntaria o incluso no poseían el documento.

Al faltar 58 pasaportes, la Policía está tratando de buscar inmediatamente los pasaportes restantes para que así estás personas no puedan volar al Mundial.

Una de las ideas para que los hooligans no logren su cometido es poner varios agentes en los aeropuertos británicos, mismos que estarán revisando papeles mientras dure el certamen para evitar la salida de estas personas.