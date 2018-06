Priva la inseguridad en cerro de la Campana

Robos, asaltos y tiradores de drogas, denuncian vecinos del sector

Por: Denisse Robles

Durante un recorrido realizado en la colonia Centro y Las Pilas a los alrededores del Cerro de la Campana, vecinos afirmaron que la inseguridad persiste en el sector, lo más frecuente son los robos, asaltos y personas que tiran droga.

Alrededor de dos negocios se negaron a dar declaraciones acerca de la inseguridad, debido a que temen por represalias de personas que se dedican a robar o tirar droga.

La señora Alba Moreno trabaja en una tortillería que se ubica en las faldas del cerro, aunque dijo que no han robado en el negocio, sí han intentado entrar los amantes de lo ajeno.

“El otro día aquí abajo asaltaron a una muchachita, le quitaron 500 pesos y eran como las 7 de la mañana, así que ni se te ocurra subir más adentro porque te pueden asaltar”, comentó.

Víctor Hernández, vecino del sector desde hace 30 años, dijo que los robos continúan, le tocó que a un vecino le robaran su carro estacionado frente a su casa, además de otro hurto en un negocio de bisutería.

“Mucho ladrón, mucha droga, mucho joven loco, a mí no me ha pasado, pero a todos los vecinos sí, tengo un perro, por eso no se han metido, en todo lo que es el cerro hay mucho vandalismo”, dijo el señor Juan Pedro Valenzuela.

Señalan que se ha reducido la presencia de tiradores de droga, ya que la ofrecen en la Secundaria 24, que se localiza también en las faldas del Cerro de la Campana, sin embargo, sigue la presencia de tiradores.

“Mucha drogadicción, tiene que estar uno con la rejita cerrada si llega alguien, pues con toda la pena no abrir y estar contestando de adentro hacia afuera, luego se vienen los de la secundaria y empiezan a llegar los tiradores, los corro de aquí y les digo que si vienen los voy a denunciar”, comentó.

Por las calles empedradas se puede observar que en el sector se encuentran muchos abarrotes. También hay personas que a pesar del calor salen a sentarse en el porche de su casa en la tarde o mediodía.