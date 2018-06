Previenen robos mediante celular

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Ante el aumento de robos, cada vez son más los residentes de colonias que idean nuevos métodos para mantenerse alerta.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería que hoy utilizan en Navojoa no sólo para comunicarse con amigos, sino para alertar cuando algo no está bien.

Los vecinos de la colonia Juárez comenzaron a implementar los grupos de chat como una manera de alertar, prevenir o informar hechos delictivos.

En las colonias Brisas del Valle y Fovissste se sumaron a los grupos que se armaron para poder enviar alertas, informar sobre robos o casos que puedan afectar a cualquier habitante.

María Arce, del Fovissste, mencionó que por la distancia con las dependencias policiales a veces cuando acuden al llamado los agentes, los maleantes ya se fueron.

“Debido a esto, de a poco los vecinos fueron organizando distintos métodos para crear una red informativa que sirva como método de alerta y no sólo en caso de robos, sino que también se transmiten la información pertinente”, agregó.

Comento que “son más de 60 miembros que se informan sobre distintos hechos. Ahí, en el grupo, reportarnos la presencia de gente extraña”.

“Es una forma de organización que se va afinando cada vez más”, dijo.

Sostuvo que cada vez son más fluidos los mensajes entre vecinos, o los carteles de “Vecinos en alerta”, los que se suman ahora.

“Con los carteles en nuestras casas es una manera de advertir que estamos atentos”, concluyó.