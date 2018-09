Prepara López Obrador plan de desarrollo con Centroamérica

El próximo canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que se trabaja en un programa de desarrollo que se propuso para América Central, con todos los países de la región, y en particular con Guatemala, Honduras y El Salvador.

En entrevista luego de reunirse con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, destacó que se pretende que a la economía de esos países les vaya mejor, que tengan alternativas, “lo que nosotros decimos que debe ser el enfoque global o mundial, respecto a la migración, se cumpla en el caso de Centroamérica, que son nuestros vecinos”.

Por lo que “pensamos que siguiendo las instrucciones del presidente, será la primera vez que México tenga una iniciativa de ese tamaño, una propuesta mexicana, apoyada por diversos organismos internacionales”.

El programa plantea “ofrecerles alternativas a las personas que deciden migrar por las circunstancias económicas o por otros motivos”; estamos muy avanzados, yo diría que tenemos un 70 por ciento de avance”.

Agregó que para esto ya ha tenido varias reuniones de alto nivel con los gobiernos involucrados “y muy pronto con la autorización del presidente electo mandaremos un equipo, con la anuencia de los gobiernos de los tres países, para avanzar en este proyecto”.

De acuerdo con Ebrard Casaubon, también se ha hablado con la representación de Costa Rica, con Panamá y Nicaragua, “todos los países de Centroamérica están incluídos de diferente manera”.

Enfatizó que “el problema principal que tenemos es que las personas no tienen opciones, hay un flujo migratorio creciente; Guatemala tiene como ustedes saben un crecimiento demográfico significativo y la situación de la economía sobre todo en Guatemala y Honduras es muy desventajosa, entonces tenemos que trabajar con ellos para que tengan un mejor escenario”.

Marcelo Ebrard reconoció el interés de la Federación Rusa en que el presidente Vladimir Putin sostenga un encuentro con López Obrador, mismo que no descartó, pero señaló que no hay fecha para esa reunión.