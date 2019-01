Preocupa baja presupuestal

Por: Mónica Miranda

La falta de recursos para la sanidad ani­mal en Sonora preocu­pa al sector ganadero de Sonora, debido a que es precisamente la certificación de calidad de la carne expor­tada, lo que caracteriza a los productores de la región, indi­có Héctor Platt Martínez.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora dijo que además el recorte en el presupuesto para el campo sonorense en el paquete econó­mico federal 2018, es perjudi­cial para el crecimiento de esta actividad primaria tan impor­tante en el Estado.

“Todavía no ha caído el úl­timo ‘out’. El aspecto más pre­ocupante es la sanidad y no quisiera pensar que no vienen recursos este tema, eso sería muy perjudicial para Sonora. La Entidad se ha caracteriza­do realmente por ser la ‘joya de la corona’”, manifestó.

Mencionó que ningún Es­tado de la República tiene la misma característica que So­nora y en ese tenor, vendría a ser un gran problema porque no se sabe de dónde obtener el recurso.

Consideró que aún se puede volver atrás e inyectar recur­sos al campo sonorense para beneficiar a los pequeños pro­ductores que requieren apoyos de la Federación, y deben revi­sar los lineamientos de trámi­tes y aplicación de los apoyos.

Aclaró que la Unión Gana­dera de Sonora no otorga apo­yos, ya que estos provienen de la Federación; sin embargo, sí ayuda a que gestionen, apli­quen y accedan a ellos, pero explicando las reglas de ope­ración.

“Yo quiero pensar positivo para que esto pueda dar mar­cha atrás y que haya más cons­ciencia de lo qué es el campo, la sanidad y el pequeño propieta­rio ganadero; que pueda haber acceso al recurso”, señaló.

Por último, dijo que espera­rán a las decisiones y conclu­siones respecto al presupuesto federal 2019.