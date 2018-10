Preocupa a usuarios calificación de historial crediticio en su Buró

Mónica Miranda

Alrededor de 13 mil servicios ha brindado la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Sonora en lo que va del año, los cuales tienen que ver con orientación y/o reclamaciones a instituciones bancarias, indicó Blanca Alicia Rosas López.

La subdelegada de la Condusef en Sonora dijo que los usuarios buscan asesoría legal para verificar la calificación de su reporte de crédito en su historial y en su caso limpiar su Buró crediticio.

Al corte de agosto de este año, se reportaron 437 consumos no reconocidos, 115 transferencias electrónicas no reconocidas, 64 cargos no reconocidos en la cuenta bancaria y 36 consumos vía internet no reconocidos.

Dichas cifras representan una variación del 25 por ciento arriba aproximadamente, comparado con los reportes que se registraron en 2017, pues en total el año pasado se registraron a ese mes 686 causas de reclamación, mientras que este 2018 suman ya 857.