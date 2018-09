Premian en Toronto a violinista mexicana

NOTIMEX.-

La violinista mexicana Paulina Derbez, quien radica en Toronto, donde creó la Fundación México Contemporáneo, fue galardonada con el Reconocimiento “Mexicanos Distinguidos”, creado recientemente por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Paulina Derbez es autora del libro “El Músico Consciente”, cuyo prólogo es del escritor Jorge Volpi, y escribió junto con el artista visual Jaime Luján el libro “Depictions of a Concert”.

El Dúo Luna Derbez Salazar representó a la Fundación México Contemporáneo, en el concierto Paisajes Sonoros el 26 de julio en Romainmotier, Suiza, y el 30 de julio en Haus der Musik en Viena; ambos eventos organizados por las embajadas de México, Suiza y Austria.

Tanto su concierto en Viena como su participación como catedrática en el International Festival and Master Course Music in the Alps, dirigido por la doctora Irena Portenko, contaron con el apoyo del programa de movilidad artística del Fonca.

La artista tiene una forma muy especial de tocar el violín, pues retomando sus experiencias de teatro multidisciplinario en Suiza, creó en su espectáculo “Shika, del silencio nace el sonido”, una obra para voz y violín donde el músico no es sólo un ejecutante sino un personaje sonoro.

Con el Dúo Luna Derbez Salazar y Jaime Luján realizará en octubre próximo una residencia artística en la Universidad de Costa Rica como ganadores de Ibermúsicas. En 2019, Derbez y la bailarina Lucy Rupert estrenarán “Mirrors” en el Citadel Theatre de Toronto.